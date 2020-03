Salute e benessere

Coronavirus Ragusa, Azienda Sanitaria potenzia numeri telefonici: ecco quali

Ragusa, 10 marzo 2020 – L’Azienda Sanitaria di Ragusa, per venire incontro alle richieste di prenotazioni per visite specialistiche, nei tre Distretti Sanitari, ed evitare lo spostamento da casa dei cittadini, ha implementato le proprie linee telefoniche. Poliambulatorio di Ragusa: 0932234690-234091-234096-234097-234098. Santa Croce Camerina: 0932740973-740974-740976-740977-740971. Poliambulatorio di Modica: 0932-448828-448824. Poliambulatorio di Vittoria: 0932740323-740632-740633-999654-999655-999789.I suddetti numeri telefonici possono essere utilizzati anche per avere informazioni.