Coronavirus: nella dieta alimenti per rafforzare difese immunitarie

Roma – Emergenza coronavirus o Covid 19, ecco cosa mettere nel carrello della spesa per alzare le difese immunitarie. In questo periodo di allerta in Italia per il Covid 19 oltre a stare a casa bisogna anche mangiare sano ed inserire nella dieta alimenti che aiutano ad alzare le difese immunitarie. Non si tratta di una dieta per il coronavirus, in quanto non esiste, ma semplicemente di buone abitudini e consumo di alimenti che sono stati sempre consigliati in questo periodo dell’anno per prevenire influenze o altri malanni di stagione. In pratica bisogna mangiare sano e rafforzare le difese immunitarie.Ecco alcuni alimenti che non devono mancare nelle tavole degli italiani in questo periodo. Le verdure anche quelle amare, che di solito sono depurative. Eccellenti anche quelle di colore arancione o rosso (carote, zucche, barbabietole): sono ricche in betacarotene e contribuiscono al combattere i radicali liberi. Ottimi anche peperoni e pomodori, specie mangiati crudi. Aglio e cipolla. L’aglio è un antibatterico naturale, inibisce quindi la proliferazione dei germi, ma tiene anche pulito il tratto intestinale. L’allicina e i solfuri che contengono stimolano la moltiplicazione delle cellule che servono alle difese immunitarie. Il miele è un eccellente battericida e funziona da antibiotico naturale. Un cucchiaino sciolto nel latte la mattina a colazione aiuta a disinfettare le vie aeree superiori e a prevenire tosse e mal di gola.La frutta, ricca di vitamine, aiuta il sistema immunitario a funzionare meglio e quindi a difenderci dalle aggressioni degli agenti patogeni. Indicatissimi gli agrumi, con la loro vitamina C, nonché l’uva rossa e le banane, ricche di potassio. Lo yogurt che grazie ai fermenti contribuisce al benessere della flora intestinale. Infine il cioccolato fondente, buono da mangiare ma non solo in quanto contiene sostanze (polifenoli) utilissime a rallentare l’invecchiamento e capaci anche di abbassare i livelli di colesterolo e pressione arteriosa. Si tratta di alcuni alimenti consigliati per rafforzare le difese immunitarie e prevenire malanni o influenze, alimenti che sono stati sempre consigliati dai medici in questo periodo dell’anno per rinforzare le difese immunitarie del corpo.