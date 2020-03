Coronavirus, frutta e verdura nella dieta per rafforzare difese immunitarie

Salute e benessere

Roma - Coronavirus, frutta e verdura nella dieta per rafforzare le difese immunitarie e prevenire influenze. In questi giorni di emergenza coronavirus in tutta Italia bisogna seguire una alimentazione corretta. Nella dieta giornaliera bisogna inserire e mangiare molta frutta, verdura e più in generale cibi ricchi di fibre aiuta il corpo umano a rafforzare le sue difese immunitarie. Una regola che vale sempre, ma ancor di più oggi con il Covid-19 che tiene sotto scacco l'intera Europa e con le persone che hanno paura di contrarre anche una semplice influenza.Se c'è una buona prassi che le famiglie italiane sono tenute a seguire nell’attuale fase di emergenza sanitaria è proprio questa: consumare prodotti ortofrutticoli con continuità, tutti i giorni, per favorire la salute dell’apparato digerente, un vero e proprio “secondo cervello” che è in grado di potenziare la soglia di difesa dell’organismo da virus e batteri. Lo ha spiegato il medico e virologo Francesco Broccolo, direttore scientifico del Laboratorio Cerba Italia, a Mattino Cinque, seguitissimo programma televisivo di Canale 5 condotto da Federica Panicucci. Il semplice consiglio del virologo Broccolo è dunque quello di mangiare tutti i giorni cibi prodotti ortofrutticoli, prediligendo in particolare gli articoli più ricchi di fibre come mele, pere, prugne, sedani, finocchi, carote, carciofi, radicchi e porri, solo per citarne alcuni.“Nutrirsi bene consente all’intestino di selezionare quei batteri che producono vitamine. Occorre fare molta attenzione a questo aspetto - ha concluso - Può essere utile anche mangiare alimenti probiotici per le persone che presentano problemi funzionali. Oppure, per quelle che non riescono ad assumere le fibre, prendere dei prebiotici”. Quindi va evidenziato che non esiste una dieta anti-coronavirus ma semplicemente bisogna inserire ogni giorno nella dieta alimenti che aiutano a rinfrozare le difese immunitarie. Esistono alcuni alimenti che possono proteggerci in via indiretta dai virus, in quanto possono stimolare la risposta del sistema immunitario.Esiste infatti un rapporto molto stretto tra la composizione del macrobiota intestinale e le difese immunitarie. In particolare con l'alimentazione possiamo favorire la crescita di batteri buoni nel nostro intestino. Lo yogurt e il kefir sono utili allo scopo. Inoltre broccoli, cavoli e verdure a foglia verde ci forniscono il giusto contributo di fibre. Per aiutare il sistema immunitario possiamo ricorrere anche a cibi che contengono la vitamina C, di cui sono ricchi i kiwi, gli agrumi e anche i pomodori. Tra la frutta alleata del sistema immunitario non possiamo dimenticare le fragole, l'avocado e il mango. Magnesio e zinco contenuto nella frutta secca, in particolare noci e mandorle, svolgono una azione immunomodulante. Quindi per prevenire qualsiasi virus o influenza bisogna mangiare sano ed inserire nella dieta giornaliera un buon quantitativo di frutta e verdura.