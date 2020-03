Coronavirus, ecco cosa mangiare per difese immunitarie: cibo con Vitamina C e A

Salute e benessere

Roma – Stress e ansia da coronavirus, vitamina C e vitamina A aumentano le difese immunitarie. Sono alcuni consigli che in questi giorni danno gli esperti per rafforzare le difese immunitarie e prevenire influenze e Covid 19. Mangiare sano in questo periodo di ansia e stress che costringe gli italiani a stare chiusi in casa è una delle terapie migliori da seguire. “In questo surreale periodo in cui le nostre vite – spiega la dottoressa Carla Lertola all’Agi - sono sospese in attesa che il coronavirus arretri e ci lasci tornare alla 'libertà' di prima, il rischio è (anche) mangiare male: quantità eccessiva, cibi troppi grassi, e quella voglia di cioccolato che guai a chi ce lo tocca, che ci mancano solo i sensi di colpa”.Bisogna mangiare sano e cercare di aumentare le difese immunitarie quindi bene la vitamina C attraverso gli agrumi, la vitamina D nel salmone e nei latticini, la A nelle carote e nel cavolo verde, ma nelle dosi normali, cioè 2 porzioni di frutta al giorno e 2 di verdura, come spiega la dottoressa Carla Lertola, ​Medico specialista in Scienza dell’alimentazione. In questo momento in cui siamo forse più sensibili al tema della salute approfittiamone per prenderci cura con una buona alimentazione del nostro sistema immunitario. Ecco cosa fa bene al nostro organismo e dunque cosa è meglio comprare quando si va al super mercato.Evitando accuratamente di fare incetta di biscotti e merendine. La vitamina C è considerata da tempo una vitamina che aiuta il nostro sistema immune, una bella spremuta di arance a metà mattinata è l'ideale. La vitamina D, è un immuno-modulante. La si trova, tra l’altro, nel salmone, nelle sardine, nel pesce spada e nel tonno. La vitamina A, c'è solo nei prodotti di origine animale, ma precursori di questa vitamina si ritrovano in vegetali quali patate dolci, cavolo verde e carote. I polinsaturi omega-3 a lunga catena si trovano soprattutto nel pesce, in quello azzurro e nel salmone. Selenio e zinco si trovano rispettivamente nei cereali integrali e nella carne.Anche le vitamine del gruppo B: B2, B6, B9 e B12 hanno dimostrato di avere effetti positivi sul sistema immunitario: possiamo usare il prezzemolo, il peperoncino piccante, il coriandolo, l'erba cipollina, la salvia, la menta. Fa bene anche una porzione di riso integrale e legumi. Da ricordare che la vitamina B12 è presente esclusivamente nel regno animale, tra cui carni e derivati, e tra gli abitanti del mare, come molluschi e crostacei. Da non dimenticare poi i polifenoli anti ossidanti che tra le varie proprietà benefiche hanno quella di potenziare il nostro sistema immunitario. Ancora una volta spazio ai vegetali sulla nostra tavola e alle spezie tradizionali per insaporire i nostri piatti, come ad esempio l’origano, il rosmarino, e il tanto mediterraneo basilico.