Emergenza coronavirus Scicli, uffici comunali chiusi al pubblico

Scicli - Il Sindaco di Scicli comunica a tutti i cittadini che, in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e n. 4 dell’8 marzo 2020, sono state ordinate le seguenti ulteriori misure obbligatorie per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID-2019). Uffici comunali: Il ricevimento del pubblico è possibile solo previa prenotazione telefonica (in orario d’ufficio) o via mail nei giorni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9 alle ore 11, Martedì e Giovedì dalle ore 16 alle 18.Per prenotare l’appuntamento ci si può rivolgere ai numeri telefonici o mail presenti sul sito del Comune di scicli. Impianti sportivi: tutte le palestre comunali, ivi compresa la struttura del Geodetico di via Ugo Foscolo a Jungi e il polivalente di Donnalucata, sono chiuse. Lo stadio Scapellato, che è un impianto all’aperto, resta fruibile a porte chiuse. Cimitero: sarà assicurata l’apertura dei due cancelli principali del vecchio cimitero e l’apertura del cancello principale del nuovo cimitero. Gli orari di apertura restano invariati, l’accesso è contingentato. Procedure per le tumulazioni. Le salme saranno tumulate in presenza dei parenti ristretti, e di un rappresentante delle onoranze funebri. Si ricorda che i funerali sono stati sospesi.