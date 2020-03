Attualità

Emergenza coronavirus Modica, uffici chiusi: comunicazioni via mail

Modica - Emergenza Coronavirus Modica. Rapporti con l’utenza. Entrate e fiscalità locali possibili attraverso invio documentazione per e-mail. Attesa l’emergenza da COVID – 19 che non consente, per disposizione del sindaco e della giunta municipale, l’accesso al pubblico nei locali comunali, l’utenza che necessita di dover comunicare con gli uffici del terzo settore (Entrate e Fiscalità locali) può farlo attraverso una corrispondenza via e-mail ( settore.terzo@comune.modica.rg.it Pec: entrate.comune.modica.@pec.it). Tale corrispondenza riguarda l’invio di:TASI – Modulo richiesta rateizzazione; IMU – Modulo richiesta rateizzazione; IDRICO – Modulo richiesta rateizzazione;TA.RI. Modello denuncia di variazione anagrafica unità immobiliare; TA.RI Modello di denuncia detenzione immobili. I tipi di denuncia riguardano: accertamento, annullamento, ingiunzione, sollecito, variazione, cessazione, riduzione originaria.