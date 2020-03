Emergenza coronavirus Modica: restate a casa

Attualità

Modica – Emergenza coronavirus, restate a casa per isolare il virus. E’ tra le raccomandazioni che elenca il sindaco di Modica, Ignazio Abbate. Stamattina dal Comune modicano sono state diramate le nuove regole del decreto del 10 marzo in tutta Italia. “Voglio prima di tutto ringraziare i miei concittadini per quanto hanno fatto e stanno facendo per limitare il contagio. #iorestoacasa non è solo un hashtag ma l’unico comportamento da rispettare per isolare il virus, un comportamento che la maggior parte di noi sta rispettando.Ad oggi risultano 138 i modicani rientrati dal Nord Italia che si sono registrati e che saranno oggetto di controllo da parte delle autorità sanitarie. Un atteggiamento responsabile che alla lunga pagherà”.