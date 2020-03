Emergenza coronavirus Modica: al via sanificazione dei locali comunali

Attualità

Modica - Contrasto al COVID – 19-. Sanificazione dei locali comunali. Predisposto un piano di interventi. I locali commerciali si dotino di soluzioni disinfettanti. Nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza COVID – 19 è stata disposta la sanificazione degli uffici comunali secondo un calendario di interventi previsti sino a domenica 15 marzo. L’elenco degli interventi è in allegato al comunicato. Il sindaco informa, intanto, che l’asilo nido comunale in forza e fuori le mura, le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di pertinenza comunale e i centri comunali per anziani, disabili e polivalente, saranno dotati, e quindi fruibili nel giorno dell’inizio delle attività, di dispenser contenenti soluzione disinfettante antimicrobico, biologico e anallergico.Il Comune assicurerà, ai fini della sanificazione degli ambienti, il lavaggio delle superfici, dei pavimenti e delle pareti dei singoli ambienti. Il sindaco, altresì, invita i titolari di attività commerciali a dotarsi di prodotti igienizzanti a beneficio della clientela e utili al lavaggio delle mani. Da mercoledì 11 marzo l’associazione nazionale Vigili del Fuoco in congedo – delegazione di Modica – AVCM attiverà un servizio gratuito di spesa a domicilio per gli over 65, soli, privi di assistenza e con difficoltà a deambulare residenti nel territorio del Comune di Modica. Per poter usufruire del servizio gratuito si possono contattare i seguenti numeri: 333 187 9433 oppure 348 476 4054. La Misericordia effettua anche il servizio “pronto farmaco”. Contattare il 373 532 350