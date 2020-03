Emergenza coronavirus Modica, annullato il concerto Trio kanon

Appuntamenti

Modica - Emergenza coronavirus. annullato il concerto del Trio Kanon del 20 marzo. Anche l’Associazione Mozart Italia sede di Modica si adegua – per senso di responsabilità, prima ancora che per imposizione del Governo - alle restrizioni previste a fronte dell’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando. Per il momento l’unico concerto annullato sarà quello del Trio Kanon che era previsto per il prossimo 20 marzo, mentre resta confermato il concerto del 23 aprile con il Progetto Piazzolla.“Siamo stati costretti a prendere questa decisione con autentico dispiacere nei confronti innanzitutto dei musicisti”, commenta la presidente di Ami Modica Anna Maria Spoto: “A loro e a tutto il mondo della cultura e dello spettacolo, che in questo momento sta subendo uno stop forzato in tutta Italia e a tutti i livelli, vogliamo esprimere la nostra vicinanza e la nostra solidarietà, con la certezza che il tempo perduto potrà essere presto recuperato se tutti contribuiremo ad attuare comportamenti di buon senso e ad accelerare il ritorno del nostro Paese alla normalità.Siamo certi che questa fase di grande difficoltà ci aiuterà ad apprezzare ciò che spesso riteniamo scontato e che invece, evidentemente, non lo è affatto. Da parte nostra ci impegniamo sin d’ora a recuperare la data perduta e tornare alla musica dal vivo più motivati e appassionati che mai”.