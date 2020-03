Centrifugato della salute per rinforzare difese immunitarie

Rimedi naturali

Il centrifugato per rinforzare le difese immunitarie. E’ semplice da preparare ed è ideale da consumare in questo periodo per alzare le difese immunitarie. Ecco come si prepara e quali ingredienti occorrono. Le dosi sono per un bicchiere di succo. Non ci sono istruzioni perchè basterà centrifugare o spremere la frutta pulita e tagliata a pezzi. I succhi sono da consumare preferibilmente entro un’ora prima di essere consumato. Ecco gli ingredienti: un’arancia rossa, mezzo limone, due carote e mezzo mango. Proprietà: le arance sono ricchissime di vitamina C, che contribuisce ad aumentare il livello degli anticorpi e ad assimilare il ferro contenuto negli alimenti vegetali; in particolare, le arance rosse contengono circa il 40% di vitamina C in più rispetto ad altre varietà.Le carote contengono beta carotene, che aiuta ad accrescere il numero delle cellule in grado di combattere le infezioni. Il mango è un frutto ricco di fitochimici, betacarotene e vitamina C.