Moda e spettacolo

Nicola Porro positivo al coronavirus: salta puntata Quarta Repubblica su Rete 4

Roma - A quanto apprende l'Adnkronos Nicola Porro, conduttore di "Quarta Repubblica", è risultato positivo al tampone del Coronavirus. Per questo motivo la trasmissione questa sera su Rete 4 non andrà in onda.