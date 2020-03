Emergenza coronavirus Italia, Gallera: chiudere tutto come Wuhan

Italia

Milano - Emergenza coronavirus, Gallera: misure come Wuhan? Chiudere tutto se contagio cresce. Lʼassessore alla sanità della regione Lombardia: è chiaro che se i cittadini non ci aiutano a ridurre questa curva che cresce in maniera enorme dobbiamo arrivare a misure più dure. "Noi avevamo chiesto di chiudere tutte le attività commerciali tranne alimentari e farmacie. Non ha senso chiudere i centri commerciali solo il fine settimana, andavano chiusi sempre. Il decreto da' anche messaggi utili ma mancano i divieti e servono misure più rigide". Lo ha detto l'Assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera al decreto del governo contro l'emergenza da Covd19."Noi avevamo chiesto misure forti - ha proseguito Gallera intervistato da Radio Capital - e da parte del governo sono arrivate alcune misure e alcuni messaggi forti come quello di rimanere a casa se non per motivi imprescindibili. Faccio un appello anch'io ai cittadini: questa infezione non può essere sconfitta nè con un farmaco nè con un vaccino. E il sistema sanitario rischia il collasso. Gli unici che possono sconfiggerlo sono i cittadini".