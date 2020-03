E' morta Suor Germana, la cuoca di Dio: aveva 82 anni

Italia

Varese - E’ morta Suor Germana, la cuoca di Dio. Martina Consolaro si è spenta il 7 marzo a Caronno Varesino. Suor Germana aveva 82 anni ed era diventata famosa negli anni 80 e 90 con le sue ricette dai nomi sorprendenti . Era nata nel 1938 a Crespadoro, nel padovano. Entrò diciannovenne tra le suore del Famulato Cristiano, fondate con il fine di tutelare le giovani lavoratrici. Venne destinata dalla congregazione all’insegnamento e assegnata a una scuola per fidanzati, dove insegnò cucina.I funerali sono stati celebrati in forma privata per le restrizioni dovute al coronavirus.