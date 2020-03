Italia

Coronavirus Italia: carceri in rivolta: evasioni a Foggia e proteste a Palermo

Roma - Alta tensione nelle carceri di diverse città. Una rivolta in particolare si è verificata nel carcere di Foggia. Lo si apprende da fonti sindacali. Una parte del penitenziario sarebbe in mano ai rivoltosi e si sarebbero anche verificate evasioni, secondo quanto scrive la Uilpa "sarebbero di massa". Momenti di tensione al carcere Ucciardone di Palermo dove un gruppo di detenuti sta protestando contro il decreto sul Covid-19 del governo che prevede delle restrizioni anche per i carcerati. Ci sarebbe stato anche un tentativo i evasione subito contenuto. Il carcere è circondato da poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa."La giornata di ieri è stata tragica per il sistema carcerario. Ci sono state rivolte, azioni violentissime, messa a rischio costante della sicurezza degli operatori di polizia, dei detenuti e dei cittadini. Fino ad apprendere della morte di almeno tre detenuti nel carcere di Modena e non si sa di quanti altre persone in pericolo", dichiara il deputato di Italia Viva Gennaro Migliore, già sottosegretario alla Giustizia. "In questo contesto è completamente mancata l’azione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, protagonista solo delle circolari che hanno costituito la miccia che ha incendiato decine di istituti". "Era da quarant’anni che non si vedeva uno scempio simile e il silenzio dell’autorità ministeriale è increscioso. Italia viva chiede una informativa immediata al ministro della Giustizia in parlamento e l’immediata rimozione del capo Dap, il dottor Francesco Basentini", conclude Migliore.