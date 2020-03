Economia

Riunione Pre Cipe a Roma, il sindaco di Ragusa in teleconferenza Riunione Pre Cipe a Roma, il sindaco di Ragusa in teleconferenza

Ragusa - Il sindaco Cassì partecipa in teleconferenza alla riunione svoltasi oggi a Roma. “Ho partecipato oggi in teleconferenza insieme al vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao - dichiara il Sindaco Peppe Cassì - alla riunione del Pre- Cipe svoltasi a Roma, presenti il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Giancarlo Cancelleri e i rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Cipe che dovrebbe dare il definitivo via libera all’opera, è stato fissato per il 12 marzo.Entro quella data proprio MIT e MEF emaneranno un decreto interministeriale di formale revoca della concessione al privato SARC, di modo che, in applicazione dell’art.35 del Milleproroghe recentemente approvato, il progetto definitivo di realizzazione dell’opera possa essere assegnato ad ANAS. Quanto al relativo finanziamento, è confermato che l’importo di 754 milioni di euro sarà ripartito tra Stato e Regione”.