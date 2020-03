Cronaca

Incidente stradale, muore Federico Bellio: 26enne di Comiso Incidente stradale, muore Federico Bellio: 26enne di Comiso

Galllery

Caltagirone – E’ Federico Bellio di 26 anni di Comiso la vittima dell’incidente mortale avvenuto la notte scorsa sulla strada che collega Caltagirone a Licodia Eubea. Il giovane comisano viaggiava a bordo di una lancia Y quando per cause in corso di accertamento si è scontrato contro un autocarro Eurocargo. Sul posto l'ambulanza del 118 e le Forze dell'Ordine. In queste ore circola sul web un video postato su Instagram da Federico poco prima dell'incidente.