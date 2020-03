Attualità

Il Commissario Montalbano stasera su Rai 1: i nuovi episodi

Scicli – Cresce l’attesa per il nuovo episodio del Commissario Montalbano in onda stasera, 9 marzo, su Rai 1 alle ore 21,25. Il nuovo episodio dal titolo “Salvo Amato, Livia mia” apre la nuova stagione del Commissario più amato d’Italia. Si comincia stasera con un altro episodio tratto dal romanzo dello scrittore Andrea Camilleri Salvo amato, Livia mia e Il vecchio ladro. Salvo amato, Livia mia vede il commissario Montalbano indagare sulla morte di Agata Cosentino, il cui corpo senza vita viene ritrovato presso un corridoio dell'archivio comunale.Dai primi rilievi effettuati, tutto lascerebbe pensare a una violenza fisica contro la giovane donna, poi assassinata. La prima tesi non sembra però convincere Montalbano, che inizia a indagare sul passato di Agata. Quello che scoprirà di lì a poco susciterà in lui grande stupore. Infatti, il commissario scopre che la ragazza era una grande amica di Livia, la sua storica fidanzata (anche nei nuovi episodi il suo ruolo è stato affidato all'attrice Sonia Bergamasco). Il secondo episodio della nuova serie del Commissario Montalbano si terrà luned’ 16 marzo sempre su Rai 1.