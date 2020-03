Attualità

Emergenza coronavirus a Ragusa: oggi breafing in Prefettura

Ragusa - Oggi, 9 marzo, alle ore 16.00 breafing in Prefettura a Ragusa con tutti sindaci della provincia per fare il punto della situazione e discutere sulle misure in atto. Probabili aggiornamenti sull’argomento. L'incontro serve per discutere sulle nuove disposizioni contenute nei due DPCM e nell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.