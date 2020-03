Coronavirus Sicilia, 54 contagiati:1a Ragusa

Attualità

Ad oggi dalla Sicilia sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 54 campioni di casi positivi al coronavirus, uno in più di ieri, cui 16 già validati da Roma (cinque a Palermo e undici a Catania).Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province della Sicilia, aggiornati alle ore 17 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale: 54 pazienti, di cui 19 ricoverati (uno in terapia intensiva per precauzione), 34 in isolamento domiciliare e uno guarito: Agrigento, 11; Catania, 27; Enna, 1; Messina, 2; Palermo, 10; Ragusa, 1; Siracusa, 2. Sono tonati a casa, dopo il periodo di quarantena, 25 componenti della comitiva bergamasca in vacanza a Palermo: sono risultati negativi dopo aver eseguito per tre volte il tampone. Tre di loro sono ancora in quarantena: una è ricoverata nell'ospedele Cervello.