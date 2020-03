Coronavirus: i casi in Sicilia salgono a 53

Sicilia

Palermo, 8 mar. - Salgono a 53 i casi di corinavirus in Sicilia. Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento hanno effettuato 791 tamponi, di cui 729 negativi e 9 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 53 campioni, di cui sette già validati da Roma. Risultano ricoverati 18 pazienti di cui nessuno in regime di terapia intensiva, mentre 35 sono in isolamento domiciliare. Lo rende noto la Regione siciliana.