Dimagrire senza dieta, ecco come: alimenti da evitare e da mangiare

Salute e benessere

Dimagrire senza dieta è possibile basta eliminare alcuni alimenti e conrìsumarne altri. Vediamo come quali sono gli alimenti da evitare e quelli da mangiare. Per dimagrire senza dieta basta evitare per prima cosa gli alcolici. Nei primi 7 giorni, niente vino e aperitivi. Così il fegato non si appesantisce e metabolizza meglio i grassi. Vietati anche tutti gli alimenti preconfezionati ovvero sono da evitare i prodotti alimentari lavorati in modo industriale, specialmente se contengono additivi sintetici o artificiali (conservanti, coloranti ecc.), poiché affaticano ulteriormente il fegato.Inoltre bisogna evitare il sale da cucina (e i cibi pre-salati).Da leiminare anche il dado da cucina. Ora vediamo quali sono gli alimenti da mangiare per perdere peso. Ogni giorno si può bere un bicchiere di succo di mela: È perfetto in alternativa all'alcol, non introduce calorie, è depurativo e apporta vitamine e sali diuretici. Poi bisogna bere almeno due litri di acqua al giorno naturale e tisane dreananti al finocchio o tarassaco o te verde o nero senza aggiunta di zucchero.Nel regime alimentare giornaliero si possono aggiungere frutta arancione come albicocche, pesche, melone, crudi e verdure come bietole, spinaci, zucchine melanzane broccoli. Infine si possono mangiare leticchie, riso integrale, carne bianca e pesce.