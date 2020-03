Cosa mangiare per alzare le difese immunitarie? Ecco gli alimenti

Salute e benessere

Cosa mangiare per alzare le difese immunitarie? Sono diversi gli alimenti che aiutano a rendere le difese immunitarie più forti. L’eccessivo stress, una vita sregolata e non sempre equilibrata possono dar vita ad una maggiore stanchezza e sensazione di pesantezza, nonché una maggiore facilità di ammalarsi. Questa condizione causa un deperimento del sistema immunitario, che non sempre riesce a reagire adeguatamente e potrebbe anche esporre più facilmente a malattie e ricadute. Spesso ci chiediamo cosa prendere per alzare le difese immunitarie, e pensiamo a prodotti, vitamine o farmaci. Nulla ci vieta di farlo, ma ricordiamo sempre che è fondamentale chiedere il parere del medico e seguirlo sempre. Ma vediamo quali sono gli alimenti che ci aiutano a rafforzare le difese immunitarie in modo naturale. Agrumi - Preziosa fonte di vitamina C, aiutano il sistema immunitario a proteggere dalle malattie oltre a rafforzare l’organismo. Favoriscono l’assorbimento del ferro contenuto negli alimenti vegetali. Perfetti anche per prevenire e trattare raffreddori e influenza, stomatiti, gengiviti e malattie infettive. Il succo di limone in particolare è un antisettico, battericida, tonico del sistema nervoso e combatte anche la bronchite e artrite, reumatismi, obesità, ipertensione e afte. La vitamina C è presente anche nelle fragole, kiwi, patate, spinaci, broccoli e ciliegie.Aglio - L’aglio è uno di quegli alimenti che ha la proprietà di rafforzare le difese immunitarie, stimolando la moltiplicazione delle cellule che hanno il ruolo di combattere le infezioni. Aiuta anche ad espellere tossine e cellule cancerogene dall’organismo e protegge il cuore dalla formazione di placche nelle arterie. L’allicina presente è un ottimo antibiotico naturale, che non attacca la flora batterica ma anzi la ripristina, con un elevato potere inibitorio verso numerosi batteri ed un alto quantitativo di minerali e oligominerali, oltre a sostanze ormono-simili ed enzimi.Ginseng - Utile nel trattamento dello stress, stimola il rilascio dell’ormone cortisolo e aiuta l’organismo a favorire una migliore risposta del sistema nervoso centrale. Facilita inoltre una maggiore resistenza alle temperature calde o fredde e alla fatica, stimolando l’organismo a favorire la rimozione delle tossine dal fegato. Echinacea - Da sempre consigliata per prevenire i raffreddori tipici dei periodi invernali, può essere acquistata sia sotto forma di capsule o anche come tisana. I suoi estratti sono infatti utili per favorire le naturali difese immunitarie dell’organismo, in quanto agisce aumentando la capacità dei globuli bianchi di distruggere batteri e virus. È un ottimo antivirale.Carote - Ricche di betacarotene, aiutano ad accrescere il numero di cellule in grado di combattere le infezioni, supportano l’azione dei linfociti e contribuiscono a eliminare i radicali liberi, depurando l’organismo e contrastando anche l’invecchiamento. Sono anche un ottimo stimolante delle cellule macrofaghe che producono quelle sostante che distruggono le cellule cancerogene. Funghi - Alcune tipologie di funghi sono considerati dei veri e propri medicinali. Ad esempio i shiitake, maitake e reishi. Si trovano anche in compresse, facili da assumere, e facilitano l’attività del sistema immunitario contro le infezioni, il cancro e le allergie. I betaglucani, carboidrati complessi contenuti in questi funghi, si trovano anche nell’avena.No allo zucchero raffinato - Lo zucchero, specialmente se raffinato, compromette l’attività del sistema immunitario. Da evitare quindi anche le bevande zuccherate, i succhi e i prodotti confezionati che ne sono ricchi. Inoltre questo alimento aumenta i rischi legati alle malattie cardiache, è nemico della pressione quanto il sale, aumenta il colesterolo, e provoca dipendenza e diabete.Ecco ora alcuni consigli da seguire per alzare le difese immunitarie e ridurre lo stress. Lo stress è la prima causa del calo delle difese immunitarie, in quanto indebolisce i globuli bianchi che reagiscono meno agli stimoli esterni, lasciando il nostro organismo maggiormente esposto alle malattie. È sufficiente dedicarsi qualche ora a settimana a delle sedute di yoga, passeggiate all’aria aperta e ad altre attività che ci rilassano e ci fanno dimenticare, anche se per poco, i problemi con cui abbiamo a che fare quotidianamente. Anche l’attività fisica è un vero toccasana. Dormire il giusto numero di ore permette al nostro corpo di rigenerarsi e recuperare le energie perse durante la giornata, preparandoci alla successiva. Di conseguenza, anche il sistema immunitario ne beneficerà, riducendo così gli stati infiammatori.