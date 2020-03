Ragusa, lavori allo stadio Aldo Campo

Politica

Ragusa - Lavori per il ripristino dei servizi igienici della tribuna b allo stadio comunale Aldo Campo di Ragusa. “Stanno proseguendo i lavori legati all’intervento urgente relativo ai servizi igienici della tribuna B dell’impianto sportivo comunale Aldo Campo di contrada Selvaggio. Era una prima risposta che l’amministrazione Cassì intendeva dare al pubblico che assiepa le gradinate dell’impianto sportivo. Risposta che tra poco diventerà un fatto concreto”. A dirlo il consigliere comunale della lista CasSìndaco, Daniele Vitale, il quale afferma che il ripristino e la sistemazione dei bagni sarà completato nei prossimi giorni.“Si tratta di un’azione – continua Vitale – che era attesa da mesi e che, finalmente, siamo riusciti ad attivare. E di ciò dobbiamo ringraziare il sindaco Cassì, l’assessore comunale allo Sport, Eugenia Spata, e i funzionari che si sono prodigati per istruire nella maniera migliore la pratica e, quindi, l’espletamento delle procedure che hanno portato all’aggiudicazione dei lavori e all’avvio degli interventi. Naturalmente, lo ribadisco, si tratta solo di un primo passo ed è evidente che, sul fronte dell’impiantistica sportiva, ci saranno altre opere che, molto presto, saranno prese in considerazione e che contribuiranno a rendere sempre più efficiente il parco di impianti presente sul nostro territorio comunale”.