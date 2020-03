Ragusa, disagi viabilità: parcheggio Tabuna e semaforo Colaianni

Politica

Ragusa - Esprime preoccupazione per l’estendersi delle minivoragini nel parcheggio Tabuna la consigiera m5 Zaara Federico: Stiamo parlando del parcheggio alle spalle della Questura e molto prossimo agli uffici comunali tributi nonchè al comando della Polizia Municipale ed al teatro Tenda. Spiega la Federico “in questa stessa area, adibita a parcheggio di auto e, nella maggioranza dei casi, di camper, uno spazio è cinturato e off limits a causa della presenza di queste spaccature nell’asfalto. Proprio perché la situazione rischia di precipitare, rivolgo un invito all’amministrazione comunale affinché possa valutare l’adozione di apposite contromisure”.La consigliera pentastellata “chiede al sindaco Cassì di effettuare un sopralluogo in zona per verificare sul posto come si tratti di un problema che merita di essere risolto al più presto. Infatti rispetto allo scorso anno sembra che l’area interessata dal cedimento sia diventata più estesa. Tra l’altro, giova ricordare che il parcheggio in questione è di assoluta utilità soprattutto quando si tengono manifestazioni al teatro Tenda ed è opportuno che possano essere sempre di più gli spazi da adibire alla sosta delle auto. Riteniamo, dunque, necessario che si valuti in che modo intervenire per far sì che l’intera area possa essere finalmente ripristinata e restituita integralmente all’uso per la quale è sorta”.Un altro consigliere grillino, Alessandro Antoci chiede invece “che cosa impedisce al semaforo installato tra viale Colajanni e via Anfuso di essere operativo con una qual certa continuità? Diventa così difficile trovare un sistema che consenta di ripristinare in via definitiva questo impianto?”. Poi Antoci prosegue “è da un po’ di tempo che si registra questa anomalia che, a dire il vero, ho più volte segnalato. Ancora oggi, però, non si sono registrati passi in avanti. Ho chiesto, durante l’ultima seduta del civico consesso, di far sì che questa istanza possa essere tenuta in debita considerazione anche perché stiamo parlando di un incrocio abbastanza critico e rispetto a cui sarebbe necessario adottare delle opportune contromisure.Non a caso era stato installato un semaforo. Solo che se lo stesso non funziona, non può esercitare al meglio la propria funzione. Quindi, auspichiamo che il problema possa essere risolto in tempi brevi e che si arrivi alla riattivazione dell’impianto per garantire la regolamentazione del traffico, in questo punto cruciale della viabilità cittadina, nella maniera migliore”. (da.di.)