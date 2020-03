Coronavirus, positivo Cirio governatore del Piemonte

Italia

Torino, 8 mar. - Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, è risultato positivo al test del coronavirus. Lo annuncia lo staff del governatore spiegando che le sue condizioni di salute sono buone e che continuerà a lavorare, "inevitabilmente a distanza". "Cari colleghi, prima che si diffondano informazioni non ufficiali, il presidente Cirio desidera comunicarvi che nelle scorse ore, come fatto a scopo precauzionale anche da altri colleghi governatori presenti a Roma il 4 marzo per l'incontro a Palazzo Chigi, ha effettuato il test per il coronavirus e il risultato è purtroppo positivo - si legge in una nota del portavoce -Le sue condizioni di salute sono buone e il Presidente ha già attivato tutte le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone a lui più vicine, a cominciare dalla Giunta, lo staff e i colleghi, le persone con cui è stato a contatto di recente e naturalmente la sua famiglia". "Il Presidente ha già predisposto tutto il necessario affinchè l'attività della Regione Piemonte in un momento più che mai difficile possa procedere senza ostacoli. Continuerà a lavorare, come fa ininterrottamente da due settimane ormai, per affrontare questa emergenza. Lo farà inevitabilmente a distanza, ma in costante collegamento e garantendo al Piemonte, ai Piemontesi e all'Italia il suo massimo supporto.Questa, come sapete, è una giornata complessa anche alla luce del nuovo decreto, approvato nella notte dal Governo, che irrigidisce le misure di contenimento su tutto il territorio nazionale e in particolare in cinque province del Piemonte: Alessandria, Asti, Novara, Vercelli e Vco".