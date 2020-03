Modica, illuminazione pubblica a Quartarella, Serrauccelli e Mauto

Economia

Modica - Centinaia di nuovi impianti di illuminazione pubblica a led sono stati accesi venerdi sera contemporaneamente nelle c.de Serrauccelli, Quartarella e Mauto. Un effetto ottico impressionate che ha illuminato zone densamente popolate con numerose attività commerciali ma che fino a ieri erano costrette a stare al buio. Gli applausi dei tantissimi residenti che hanno assistito alla simbolica accensione sono stati sentiti perché da anni, gli stessi, richiedevano a gran voce l’arrivo dell’illuminazione pubblica nelle loro zone.Presente il Sindaco, Ignazio Abbate accompagnato da rappresentanti della Giunta Municipale e della Maggioranza consiliare: “Se la scorsa settimana era stata la volta dello svincolo Dente Crocicchia, oggi è toccato a queste tre contrade. La prossima settimana toccherà ad un’altra parte importante del nostro territorio nell’ottica di un’illuminazione che arrivi a coprire il più possibile il vastissimo territorio modicano. Anche per queste zone abbiamo usato lampade a led a basso consumo con luce fredda a 4000 °K che garantiscono la massima illuminazione della sede stradale. Infatti, una volta accesi, gli impianti non hanno lasciato nessuna zona d’ombra lungo tutto il percorso.Parliamo di zone densamente abitate dove altissima è la concentrazione di attività commerciali o che rappresentano via principale per raggiungere altre contrade o paesi, come il caso della via Modica – Giarratana. Sono soddisfatto del risultato ottenuto e faccio i complimenti alla ditta per la qualità del lavoro proposto”.