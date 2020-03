Sicilia

Maltempo: allerta meteo a Palermo, 'rischio idrogeologico fino a mezzanotte' Maltempo: allerta meteo a Palermo, 'rischio idrogeologico fino a mezzanotte'

Palermo, 7 mar. - Allerta meteo oggi a Palermo. La Protezione Civile Regionale siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di oggi. Il livello di allerta, per oggi "è di colore giallo". In particolare - si legge nel bollettino n. 20066 - per la giornata si prevedono precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia settentrionale con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto dell'isola, con quantitativi cumulati generalmente deboli".