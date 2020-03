TÃ¨ nero o verde per dimagrire: riattiva metabolismo

Rimedi naturali

Il tè nero o quello verde è tra le bevande più consigliate per perdere peso. Il tè nero inoltre dona benessere alla salute dell’organismo. Il tè nero riattiva il metabolismo e aiuta a dimagrire. È quanto emerge da una ricerca della University of California Los Angeles, pubblicata su European Journal of Nutrition. Secondo gli studiosi sia il tè nero che quello verde promuovono a livello intestinale la presenza di batteri associati alla massa corporea magra, facendo diminuire quelli legati all'obesità e modificano anche il metabolismo ma in due modi differenti.Nel tè verde i polifenoli, sostanze già conosciute per la loro azione positiva sulla salute, vengono assorbiti, mentre nel tè nero sono troppo grandi perché ciò accada, perciò avviene un meccanismo che stimola la crescita di batteri intestinali e la formazione di acidi grassi a catena corta, legati al metabolismo dell'energia.