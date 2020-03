Asp Ragusa, nuove assunzioni

Lavoro

Ragusa, 7 marzo 2020 – Nuove assunzioni all’Asp di Ragusa . La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore della Salute, Ruggero Razza, nell’ambito del processo di riordino della Rete ospedaliera e, in conformità agli indirizzi operativi di cui alle Linee Guida dell’Assessorato della Salute, ha approvato, l’atto aziendale della Azienda Sanitaria di Ragusa. «L’approvazione di questo importante strumento – ha dichiarato il direttore generale, arch. Angelo Aliquò – consente di dispiegare la nuova programmazione sanitaria.Prossimo passo sarà la nuova pianta organica che farà partire le assunzioni, fondamentali per migliorare i servizi sanitari ma anche per dare una risposta al personale sempre più in sofferenza». Già l’approvazione dell’atto aziendale consente un ulteriore sblocco di quanto precedentemente previsto in termini di attribuzioni di funzioni di responsabilità che servono per una migliore gestione dei servizi sanitari.