Italia

Nicola Zingaretti su Facebook: sono positivo al coronavirus

Roma – Nicola Zingaretti su Facebook: "Sono positivo, niente panico". "E' arrivato, anche io ho il Coronavirus", ha annunciato in un video postato su Facebook il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Ovviamente mi attengo e sarò seguito secondo tutti i protocolli previsti in questi casi -aggiunge- Sto bene, è stato scelto l'isolamento domiciliare, continuerò da casa a seguire quello che potrò seguire, tranquillamente. Anche la mia famiglia sta seguendo i protocolli che si seguono in queste situazioni".