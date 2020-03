Coronavirus Ragusa: sospese serate da ballo e in discoteca

Economia

Ragusa - Decreto emergenza coronavirus, il presidente provinciale Silb Ragusa, Sergio Magro: “Per oggi sospendiamo le serate da ballo e in discoteca. Allo studio un piano specifico per cercare di proseguire l’attività”. Sergio Magro, presidente provinciale del Sindacato italiano locali da ballo, sindacato ibleo aderente a Confcommercio Ragusa, ha diffuso una comunicazione riguardante tutti gli operatori del settore presenti sul territorio. “Preso atto – scrive Magro – delle ultime disposizioni provenienti dalle pubbliche autorità (Dpcm 4 marzo 2020), al fine di ottemperare alle predette e collaborare nel contrasto alla diffusione del Covid19, riteniamo sia opportuno sospendere le serate programmate per sabato 7 marzo nei vari locali.Facciamo presente, in ogni caso, che è in atto lo studio di un piano specifico di misure che permettano, assunte le precauzioni consigliate dalle Autorità governative, di proseguire i servizi, tenuto conto dell’assoluto interesse della salute delle persone”.