Ricetta con peperoni, patate e cipolla

Ragusa - La ricetta con peperoni, patate, cipolla. Un contorno facile da preparare anche all’ultimo minuto. Bastano pochi ingredienti e anche la preparazione non richiede grandi maestrie di cucina. Ecco quali ingredienti occorrono per 4 persone: 4 patate grandi, 3 cipolle, due peperoni, 200 grammi di olive nere, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, origano e sale. Vediamo ora come si preparano. Sbucciate, lavate e tagliate a pezzi tutte le verdure.Versate tutte le verdure in una ciotola molto capiente e conditele con l'olio extravergine d'oliva, il peperoncino, l'origano ed il sale. Poi versate tutto in una teglia da forno distribuendo le verdure in un unico strato. Infine infornate a 180 gradi per 1 ora circa coprendo la teglia con un foglio di alluminio. Trascorso questo tempo, togliete il foglio d'alluminio e lasciate cuocere per altri 15 minuti o fino a quando le verdure risultino ben dorate ed arrostite. Pronto da servire.