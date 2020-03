Attualità

Maltempo in Sicilia, anche a Ragusa vento e piogge

Ragusa - Maltempo in Sicilia. Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha annunciato per oggi, sabato 7 marzo, una nuova ondata di maltempo nell’isola. In particolare nel sito della Protezione Civile si legge: piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia settentrionale con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto dell'isola, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nella zona sud orientale dell'isola ed in particolare per le province di Ragusa, Siracusa e Catania, potrebbe verificarsi qualche debola perturbazione.A Ragusa oggi nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 1.9mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11.5°C, la minima di 5.6°C, lo zero termico si attesterà a 1632m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Il vento sarà in aumento nella gionata di sabato con raffiche fino a 50 km/h e molte nubi con possibilità di qualche piovasco a macchia di leopardo alternato a schiarite. Per la giornata di domenica si placherà il vento, ma sono possibili delle deboli piogge sparse, specie nelle ore centrali della giornata.