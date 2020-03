Coronavirus, i 5 pozzallesi della Diamond Princess arrivati a Pozzallo

Attualità

Pozzallo - I cinque pozzallesi che si trovavano sulla Diamond Princess sono tornati a Pozzallo. Si tratta di tre ufficiali di macchina e le mogli di due di loro. I cinque pozzallesi sono rimasti in quarante prima a bordo nella nave Diamond Princess e poi nella città militare della Cecchignola a Roma complessivamente per 28 giorni. Stanno bene e sono stati sottoposti a quarantena in via precauzionale. Nessuno di loro infatti è risultato positivo a coronavirus.