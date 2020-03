Dieta da 900 calorie per dimagrire: schema settimanale

Salute e benessere

La dieta da 900 calorie per dimagrire fino a 3 kg in una settimana. Si tratta di una dieta molto restrittiva che non può essere seguita da tutti. E’ una dieta ipocalorica che non può essere seguita da chi soffre di patologie gravi come il diabete, e non solo, e dalle donne in gravidanza. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù settimanale da 900 calorie al giorno per dimagrire fino a 3 kg. Lunedì: colazione con un bicchiere di latte scremato, All Bran Kellogg's e una fetta biscottata con un velo di marmellata. Spuntino: una macedonia senza zucchero. Pranzo: un uovo intero bollito e zucchine grigliate. Merenda: uno yogurt. Cena: peperoni grigliati e bietole al vapore.Martedì: colazione con uno yogurt bianco magro, due fette biscottate integrale. Spuntino: due fette di ananas. Pranzo: tonno al naturale in scatola, melanzane grigliate e due patate al vapore. Cena: fiocchi di latte e due fette biscottate integrali con un velo di marmellata. Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte scremato, Kellogg's Special K. Spuntino: due carote. Pranzo: salmone, zucchine grigliate e una pera. Merenda: mela verde. Cena: petto di pollo cotto, due pomodori in insalata. Giovedì: colazione con uno yogurt bianco e una banana. Spuntino: due kiwi. Pranzo: pesce al gìforno e due patate al vapore. Merenda: una pera. Cena: merluzzo e barbabietole rose.Venerdì: colazione con uno Yogurt bianco magro, Kellogg's Special K. Spuntino: due quadratini di cioccolato fondente. Pranzo: Montana, carne in gelatina in scatola, una prozione di broccoli al vapore e una mela rossa. Merenda: due quadratini di cioccolato fondente. Cena: petto di pollo cotto, fagioli Borlotti in scatola e lattuga a cappuccio.Il sabato e la domenica si può scegliere uno dei menù della settimana.