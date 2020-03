Dieta asciugante brucia grasso per dimagrire: menÃ¹

Salute e benessere

La dieta asciugante per eliminare il grasso è la dieta ideale da seguire in primavera. Si tratta di una dieta a basso contenuto di calorie. La dieta asciugante si basa su un menù giornaliero che non deve superare le 900 calorie. Per agire sul tessuto adiposo, aiutando gli adipociti (cellule grasse) a ridurre le loro dimensioni bisogna consumare cibi a basso indice glicemico. La dieta asciugante non prevede alimenti che contengono carboidrati o amidi raffinati e integrali. Nei giorni di dieta asciugante non comparirà nemmeno la frutta (che, ricordiamo, contiene anch’essa una certa dose di zuccheri).Naturalmente bisognerà fare a meno anche del saccarosio e del fruttosio. Non ricevendo zuccheri, l’organismo attingerà l’energia necessaria dalle riserve di grasso e, in questo modo, dimagrirà. Ma vediamo quali come funziona la dieta asciugante e i consigli utili per sapere cosa mangiare. Per non interrompere la dieta bisogna mangiare cibi diversi ad ogni pasto includendo nella dieta cereali integrali, verdure, grassi sani, carni magre, proteine e latticini a basso contenuto di grassi. Scegliere il più possibile cibi ricchi di fibre, come frutta, verdura e cereali integrali (ad esempio: cereali con crusca, pasta integrale e riso integrale), privilegiando gli alimenti a basso indice glicemico.Provare prodotti diversi dalla carne, come lenticchie, fagioli o tofu. Scegliere bevande prive di calorie come tè non zuccherato, caffè o acqua. Scegliere prodotti sostitutivi dello zucchero. Ridurre il consumo di sale. Ma vediamo un esempio di menù della dieta asciugante: colazione con un tè verde senza zucchero e una mela. Spuntino: un frutto. pranzo: riso integrale e verdure grigliate. Merenda: una tisana o un tè verde o una spremuta di arancia o di pompelmo senza zucchero. Cena: legumi o minestrone e una fettina di pane integrale. Come sempre raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie.