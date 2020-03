Incidente ad Acate: auto si schianta contro albero FOTO

Cronaca

Acate - Incidente stradale autonomo oggi pomeriggio sulla Sp 1, Acate per Marina di Acate al km 7.500. Il conducente di un’auto, una Fiat 500, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un albero. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Per rimuovere il veicolo e ripristinare in sicurezza il manto stradale è intervenuta la ditta F.lli Albani. (Foto Assenza)