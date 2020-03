Scuole chiuse coronavirus, il Verga attiva piattaforma per lezioni multimediali

Attualità

Modica - Scuole chiuse per prevenire coronavirus. L'Istituto d'istruzione Superiore "Verga" di Modica attiva la piattaforma per lezioni multimediali. Gli studenti riceveranno i codici di accesso della propria classe tramite la bacheca del registro elettronico. In forza del disposto dell’art. 1 comma 1 lett. D) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono sospese da oggi e sino al 15 marzo 2020. Nel periodo considerato, pertanto, non si svolgeranno lezioni in presenza nei locali dell’istituto che, invece, saranno soggetti ad interventi di sanificazione ad opera delle competenti autorità locali.Il personale ATA svolgerà regolarmente il proprio orario di servizio, assicurando, pertanto, il ricevimento al pubblico ma evitando, accuratamente, assembramenti nell’afflusso agli uffici. Il DSGA impartirà in tal senso idonee ed opportune direttive ai capi area per assicurare l’ordinato ed efficiente svolgimento dei servizi. Siccome previsto dalla lettera g) del citato comma 1 art. 1 DPCM 4.3.2020, il personale docente, giusta previsione del punto 6 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2022 deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 18.10.2019 (delibera n. 22/A.S.2019/20) e pubblicato sul sito dell’istituto, assicurerà modalità di didattica a distanza in favore di tutti gli studenti, tenendo conto delle specifiche esigenze degli alunni con disabilità, utilizzando la piattaforma “Edmodo”, già in uso presso le classi dei corsi per gli adulti dell’istituto.A tal fine l’animatore digitale dell’istituto, prof. Francesco Criscione, provvederà, nella sua specifica qualifica, alla creazione dei gruppi classe per i corsi diurni, comunicando ai docenti l’elenco dei codici di accesso tramite mailing list. Al fine di consentire l’iscrizione dei singoli studenti sui vari gruppi classe, a cura dei docenti coordinatori, verrà loro comunicato il codice di accesso della propria classe tramite la bacheca del registro elettronico. La piattaforma sarà attivata presumibilmente entro la giornata di oggi, venerdì 6.3.2020.I docenti che ne avessero necessità potranno rivolgersi al prof. Criscione per idoneo supporto e, a richiesta, utilizzare le attrezzature dell’istituto rivolgendosi al personale tecnico. Con riserva di diramare, occorrendo, ulteriori disposizioni, si richiama la consueta e fattiva collaborazione del personale dell’istituto nello svolgimento delle attività siccome richiesto e disposto dal citato DPCM 4.3.2020.