Attualità

Modica, Abbate: attenzione al falso messaggio di caso Covid 19

Modica – “Segnalato alle autorità competenti il falso messaggio che circola su Whatsapp circa la presenza di un caso di Coronavirus ricoverato presso il reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore”. E’ quanto scrive in un post pubblicato su Facebook il sindaco di Modica, Ignazio Abbate. “Ogni caso di Covid19 è infatti segnalato all'osservatorio nazionale e non viene certo annunciato via Whatsapp da indiscrezioni. Ai concittadini dico di non credere a tutto quello che si sente in questi giorni e di informarsi solo attraverso i canali ufficiali.All'autore di questo scherzo di cattivo gusto –scrive Abbate - dico solo di vergognarsi sperando che possa essere individuato e punito come merita”.