Medico di Modica positivo al coronavirus a Bergamo

Bergamo – Un medico di Modica positivo al test del coronavirus si trova ricoverato da lunedì in un ospedale bergamasco. Il modicano lavora da oltre 35 anni come medico condotto di Cividate al Piano. Il medico racconta di aver avuto alcuni malesseri nella giornata di domenica e di essersi recato per alcuni controlli nella giornata di lunedì al Pronto soccorso dell’ospedale di Romano di Lombardia dove i medici lo hanno sottoposto ad alcune radiografie e nell’attesa deigli esami diagnostici è stato messo subito in una stanza isolata del pronto soccorso.Subito dopo è stato effettuato il tampone per individuare l’eventuale positività al Covid 19.Il test positivo ha dato seguito al tesferimento del medico in una stanza in isolamento nel reparto di medicina. (Fonte e Foto L'Eco di Bergamo)