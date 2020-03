Attualità

Coronavirus: al Cataudella di Scicli attivate lezioni multimediali: ecco come fare

Scicli – Attivata all’Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli la piattaforma per le lezioni multimediali. Da oggi e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, che prevedono l’utilizzo di piattaforme e strumenti informatici. Gli studenti e le famiglie ricevono tutte le comunicazioni della scuola attraverso le seguenti modalità: Comunicazioni dirette da parte dei docenti coordinatori di classe.Sito web della scuola, sezione Didattica a distanza all’indirizzo web http://www.istitutocataudella.it/. Argo registro on line, bacheca, all’indirizzo web https://www.portaleargo.it/argoweb/LoginAreaUtenti.seam. Si accede attraverso password che, se non già in possesso, può essere richiesta alla scuola, segreteria ufficio alunni. Pagina facebook della scuola “Fb IIS Quintino Cataudella” all’indirizzo web https://www.facebook.com/IIS-Quintino-Cataudella-1258393187585648/. I docenti coordinatori di classe coordineranno i docenti della classe nell’utilizzo dello strumento ritenuto più appropriato per la singola classe e la singola disciplina, informandone gli alunni e le famiglie e relazionando costantemente i docenti Responsabili di indirizzo sull’andamento delle attività didattiche svolte a distanza e su eventuali criticità.I docenti svolgeranno la loro attività a distanza secondo l’orario curriculare e con il supporto tecnico degli assistenti tecnici dei vari plessi scolastici che rimarranno regolarmente tutti aperti.