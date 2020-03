Attualità

Comiso, donato un immobile di 245 metri quadrati Comiso, donato un immobile di 245 metri quadrati

Comiso - Donato dal circolo sportivo dei cacciatori, a titolo gratuito, un immobile di 245 metri quadrati al comune di Comiso. Sarà adibito ad uffici. “ Guardiamo al risparmio e al bene dell’intera città”. Dichiarazioni del Sindaco. “ Un risparmio notevole per l’ente, in totale discontinuità con il passato”. Dichiarazioni del vice sindaco e assessore ai beni patrimoniali, Roberto Cassibba. “ Quella del 5 marzo è stata una data molto importante – spiega il sindaco – perché il circolo sportivo dei cacciatori ha donato l’immobile di proprietà, sito in via Di Vita 6, cioè in un palazzo prospiciente alla piazza fonte Diana.Il comune acquisisce al proprio patrimonio un importantissimo immobile che potrà diventare sede uffici comunale, vista la vicinanza con il palazzo municipale centrale. Il mio ringraziamento va innanzitutto agli amici del circolo sportivo dei cacciatori che comunque, potranno continuare ad usufruire di due stanze, agli uffici competenti che hanno gestito tutto l’iter, e all’assessore Cassibba. Sono particolarmente contenta – conclude il primo cittadino – perché l’atto al quale siamo arrivati , è la chiusura di un cerchio che ha avuto il suo inizio nel 1992 quando nello statuto dell’associazione dei cacciatori è stata inserita la possibilità di fare la donazione.Lo statuto, nel 1992, è stato redatto dall’Avvocato Sofìo Schembari. Mio padre”. “ In un recente passato – aggiunge l’assessore ai beni patrimoniali, Roberto Cassibba – si era espletato un bando per l’acquisto di un immobile. L’amministrazione Schembari si caratterizza anche per questo, nella misura in cui gli immobili vengono donati. Quindi – continua Cassibba – un risparmio notevole per l’ente e un evidente cambiamento di rotta”.