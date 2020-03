Anteas Ragusa: vademecum per emergenza coronavirus

Attualità

Ragusa - “In tempi complessi come quelli attuali, anche l’associazione Anteas Ragusa sta cercando di darsi da fare per fornire gli opportuni consigli ai propri associati diversamente giovani affinché gli stessi possano fronteggiare al meglio l’epidemia di Covid-19”. A dirlo è il presidente di Anteas Ragusa, Rocco Schininà, il quale sottolinea come, sulla scorta delle indicazioni provenienti dall’Asp di Ragusa, si sta cercando di fornire gli opportuni consigli a chi è iscritto cosicché si possa gestire questa fase di grave difficoltà nella maniera migliore.“Riteniamo che la corretta informazione, in un periodo così difficile – continua Schininà – sia la strada migliore da percorrere per garantire risposte positive. E l’unica via che riteniamo abbia un valore da questo punto di vista è quella concernente le indicazioni che arrivano dall’azienda sanitaria provinciale che, a sua volta, si attiene alle disposizioni dell’assessorato regionale della Salute. Ai nostri associati abbiamo fatto comprendere la particolarità della situazione e, soprattutto, quanto sia necessario attenersi in maniera stretta ai consigli che sono riportati dalle autorità sanitarie. Dobbiamo, ognuno nel proprio piccolo, fare la propria parte per riuscire a trovare delle soluzioni che garantiscano di venire fuori dall’emergenza gradatamente e senza che siano riportate gravi conseguenze”.