Passalacqua Spedizioni Ragusa: partite a porte chiuse

Ragusa – La nota di Passalacqua Spedizioni Ragusa scrive: osservando le disposizioni del governo Conte, informiamo che sia gli allenamenti che le partite da qui al prossimo 3 aprile si svolgeranno a porte chiuse per evitare al massimo il diffondersi del virus. Confidiamo nella collaborazione e nella comprensione dei tifosi. Daremo infine comunicazione quanto prima sull'eventuale trasmissione in chiaro del servizio streaming per le nostre partite interne, non appena avremo notizie in tal senso dalla Legabasket femminile.