Riattivare metabolismo per dimagrire: ecco come fare

Riattivare il metabolismo per dimagrire, ecco come fare e la dieta da seguire. Bastano poche regole per cominciare a perdere peso ovvero una diueta ipocalorica abbinata ad una regolare attività fisica settimanale (anche una camminata veloce da 40 minuti) Ma vediamo cosa si mangia nella dieta per riattivare il metabolismo e dimagrire. Ecco uno schema settimanale indicativo della dieta. Lunedì: colazione con frutta fresca al naturale (anche due tipi diversi insieme); una tisana a scelta (malva, ortica, finocchio, verbena, tarassaco); caffè o caffè d’orzo o tea Spuntino: una spremuta di arancia. Pranzo: Carne bianca (tra quella consigliata); verdura a scelta tra: insalata a foglie, bietole, cicoria, broccoletti, carote, finocchi. Merenda: un pompelmo. Cena: pasta o riso o polenta o farro o orzo o couscous; verdure.Martedì: colazione con frutta fresca o cotta o sciroppata al naturale (anche due tipi diversi insieme); una tisana a scelta (malva, ortica, finocchio, verbena, tarassaco); caffè o caffè d’orzo o tea. Spuntino: spremuta di agrumi o succo di frutta senza zucchero; tisana della colazione. Pranzo: pesce (tra quello consigliato); verdura a scelta tra: insalata a foglie, bietole , cicoria, broccoletti, carote finocchi. Merenda: una tisana.Cena: minestra di verdure e/o verdure. Mercoledì: colazione con frutta fresca o cotta o sciroppata al naturale e un tè o una tisana. Spuntino: una mela o uno yogurt. Pranzo: bresaola o prosciutto crudo magro o fesa di tacchino; verdura a scelta tra: insalata a foglie, bietole, cicoria, broccoletti, carote, finocchi. Merenda: una spremuta di pompelmo. Cena: verdure griliate e macedonia di frutta.Giovedì: colazione con frutta fresca o cotta o sciroppata al naturale; una tisana a scelta (malva, ortica, finocchio, verbena, tarassaco); caffè o caffè d’orzo o tea. Spuntino: un tè verde. Pranzo: carne bianca e verdure grigliate. Merenda: una tisana. Cena: legumi. Venerdì: colazione con una macedonia di frutta senza zucchero e una tisana. Spuntino: una spremuta di arancia o di pompelmo. Pranzo: pesce al forno e verdure grigliate. Merenda: una pera o due carote. Cena: minestrone. Sabato: colazione con un tè verde e due fette biscottate integrali. Spuntino: una spremuta di arancia. Pranzo: petto di pollo alla griglia e verdure grigliate. Merenda: una banana. Cena: insalata mista e verdure grigliate.Domenica: colazione con una tisana e due biscotti integrali. Spuntino: una macedonia senza zucchero. Pranzo: pesce al vapore e bietole al vapore. Merenda: una spremuta di arancia o di pompelmo. Cena: pesce al forno e verdure grigliate. Come sempre raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie.