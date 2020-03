Salute e benessere

Dieta di marzo: ecco cosa mangiare per dimagrire Dieta di marzo: ecco cosa mangiare per dimagrire

La dieta di marzo per dimagrire in salute è ricca di frutta e verdura. E’ una dieta che aiuta ad eliminare i chili in eccesso e a depurare il corpo. Tra gli alimenti da inserire nel regime alimentare ci sono spinaci, che sono ricchi di ferro e calcio, da mangiare crudi oppure cotti, conditi con un filo d’olio extravergine d’oliva e una spruzzata di succo di limone. Perfetti anche gli agretti: hanno poche calorie, depurano l’organismo, hanno un effetto diuretico, eliminano la ritenzione e aiutano a far dimagrire glutei e cosce.A marzo la tavola diventa una grande varietà di fresche insalate primaverili come la lattuga, che ha un’azione sedativa sul sistema nervoso ed è quindi utile per ridurre lo stress e dormire meglio; il songino, che tonifica corpo e mente; la cicoria, dall’effetto detox. Puoi iniziare a trovare anche i piselli freschi, ottima fonte di proteine, e pesci ricchi di iodio che attivano il metabolismo. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta di marzo per dimagrire in salute. Colazione con un caffè o tè, un bicchiere di latte parz. scremato e due biscotti integrali. Spuntino: spremuta di pompelmo. Pranzo: nasello al vapore con foglie di alloro, lattughino e una fettina di pane integrale. Spuntino: una banana. Cena: pasta integrale e pisellini fini e rondelle di zucchine. Come sempre raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie.