Superstrada ragusana: stanziamento da 750 milioni di euro

Ragusa - Subito dopo l’annullamento della riunione del 3 marzo del pre Cipe per discutere della strada Ragusa-Catania (l’ordine del giorno recita testualmente “Itinerario Ragusa-Catania, cambio del soggetto aggiudicatore e approvazione del progetto definitivo”), tempestivamente comunicato dal sindaco di Ragusa Peppe Cassì e da noi ampiamente riferito, è subito dopo pervenuta la comunicazione ufficiale da Palazzo dell’Aquila per la nuova data del 9 marzo prossimo, sempre alle 14,30.La riunione di martedì 3 marzo è stata rinviata per un’improvvisa indisponibilità del sottosegretario Riccardo Fraccaro, segretario del Consiglio dei Ministri con delega al Cipe. E dunque le attese si spostano di una settimana. Perchè, diciamocelo pure chiaramente, agli intoppo burocratici ed amministrativi si aggiungerebbe, se ci credessimo, ma non ci crediamo, una buona dose di sfiga. Ed allora, pazienza fino a lunedì prossimo. In ciò confortati dalla comunicazione diffusa il giorno prima della riunione poi annullata, dalla parlamentare regionale 5 stelle Stefania Campo che dà mostra di un grande ottimismo e non si perita di affermare “il tempo dei falsi annunci sulla Ragusa-Catania è finito.Siamo felici di questo nuovo decisivo passo ma gioiremo completamente a conclusione degli ultimi due importanti step quali il pre CIPE e il CIPE, le riunioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica che a metà marzo sanciranno l’ok definitivo per il via dell’opera. E’ del tutto evidente che il vice ministro dei trasporti e delle infrastrutture Giancarlo Cancelleri ha tenuto fede agli impegni presi”. Infine la Campo ed il Capogruppo Ars Giorgio Pasqua ricordano lo stanziamento da parte del governo Conte di 750 milioni di euro per la Ragusa Catania ottenuti con la rimodulazione dei fondi Sviluppo e coesione 2014-2020. (da.di.)