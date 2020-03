Emergenza coronavirus: Asp Ragusa sospende ferie di tutti i dipendenti

Attualità

Ragusa – Emergenza coronavirus. L’Azienda sanitaria di Ragusa sospende le ferie per tutti i dipendenti. La direzione generale, con una circolare inviata a tutti i dipendenti, ha revocato fino a nuove disposizioni tutte le richieste di congedo ordinario. Una decisione dettata dall’emergenza sanitaria del Coronavirus affinché le strutture sanitarie siano pronte ad affrontare le problematiche connesse alla diffusione del virus. L'Azienda oltre ad osservare tutte le indicazioni da circolari Ministeriali e disposizioni Regionali, ha predisposto percorsi dedicati per la valutazione dei soggetti identificati come "caso sospetto".In presenza di sintomiinfluenzali o simil influenzali, qualora si abbia il sospetto di essere entrati in contatto con persone provenienti dalle zone identificate dall'Oms a rischio di contagio e dai Comuni italiani inclusi nella cosiddetta zona rossa, il personale è invitato a contattare immediatamente il Medico Competente. Al momento in provincia di Ragusa finora i casi di Covid-19 sono due.