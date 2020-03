Appuntamenti

Emergenza coronavirus, eventi e spettacoli annullati a Modica: elenco Emergenza coronavirus, eventi e spettacoli annullati a Modica: elenco

Modica- Fondazione Teatro Garibaldi Modica: gli spettacoli annullati sono: per la stagione di prosa: Liolà con Enrico Guarneri e Giulio Corso, in programma il 12 marzo. L’ultima recita dell’attore Vecchiatto con Andrea Tidona e Carla Cassola, in programma il 21 marzo. Per la stagione di musica: Percussive Reflections con il Liceo musicale Verga di Modica, in programma il 20 marzo. Mondi Lontanissimi. Omaggio a Battiato dell’associazione Art Evolution, in programma il 27 marzo; Carmina Burana con l’orchestra del Teatro Massimo Bellini di catania, in programma il 28 marzo; Madame Butterfly con Daniela Schillaci, Max Jota e Maria Russo, in programma il 3 aprileProgetto scuola: Storia di una capinera, in programma il 30 marzo. teatro amatoriale: L’eredità dello zio canonico, in programma il 15 marzo; Biscotti alle noci, in programma il 22 marzo. La direzione sta lavorando sulla possibilità di recuperare le date annullate. Presto saranno fornie informazioni in merito. Per info www.fondazioneteatrogaribaldi.com - pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi – e numero 0932 946991.