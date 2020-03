Coronavirus, annullati a Ragusa concerti, eventi e spettacoli

Appuntamenti

Ragusa - A seguito dell’emanazione del DPCM del 4 marzo a fronte dell’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando, anche in provincia di Ragusa sono sospese fino al prossimo 3 aprile le stagioni teatrali e musicali e tutte le attività dei teatri di seguito elencate:Stagione concertistica Melodica a Ragusa: Gli spettacoli della stagione concertistica Melodica annullati sono: Liriche d’amore in programma il 7 marzo (che già sostituiva il concerto Passione Spagnola) e Un magico flauto in programma il 21 marzo. I concerti saranno recuperati in altre date che verranno comunicate dalla direzione artistica. Per maggiori info: 333 4326158 o la pagina fb Associazione Musicale Melodica.Stagione concertistica Ibla Classica International a Ragusa Ibla: gli spettacoli della stagione concertistica di Ibla Classica Internationa a Ragusa Ibla sono: Le donne, eroine e muse dell’ispirazione lirica con Carmelo Corrado Caruso e Maria Russo in programma l’8 marzo; Clarinetto d’autore con i Calamus in programma il 14 marzo; Duetti, romanze, canzoni e palpiti d’amor con Chiara Notarnicola, Gaetano Triscari e Giuseppe Abbate in programma il 29 marzo. I concerti saranno recuperati in altre date al vaglio della direzione artistica. Per info: 338.4339281.Stagione teatrale del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla: lLo spettacolo della stagione teatrale del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla annullato è Classica for dummies con Luca Domenicali e Danilo Maggio in programma il 21 e 22 marzo. L’appuntamento sarà recuperato in altre date che verranno comunicate dalla direzione artistica Per info: www.teatrodonnafugata.it, pagina facebook del teatro, cell. 334.2208186.